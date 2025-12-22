Новости
Начальника полиции Магнитогорска задержали по делу о разглашении государственной тайны
Дома и на работе у Константина Козицына прошли обыски undefined
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали начальника управления МВД по Магнитогорску полковника Константина Козицына. Его подозревают в разглашении государственной тайны (часть 1 статьи 283 УК РФ). Об этом пишет РБК со ссылкой на источник. 


«Челябинск. Онлайн» сообщает, что дома и на работе у Козицына проведены обыски. 


По версии следствия, Козицын передал секретные сведения представителю коммерческой организации, у которого не было соответствующего допуска к гостайне, отмечает «74.ру». При этом полковник полиции якобы лоббировал интересы этой компании, используя служебное положение, указывает издание. 


Как уточняет «Коммерсантъ — Южный Урал», начальник управления имел связи среди высокопоставленных представителей власти и предпринимателей.  

