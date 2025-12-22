Новости
Новости 18+
St
В Москве умер пострадавший при взрыве автомобиля генерал Минобороны Фанил Сарваров
18+
В СК заявили, что к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья
Новости

В Москве умер пострадавший при взрыве автомобиля генерал Минобороны Фанил Сарваров

В СК заявили, что к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы

Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья

Скончался пострадавший при взрыве автомобиля в Москве начальник Управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщили в Следственном комитете. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Утром на улице Ясеневой сработало взрывное устройство, установленное под днищем машины, уточнили в СК. Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.


Следствие отрабатывает разные версии преступления. Одна из них связана с украинскими спецслужбами. 


Сарварову было 56 лет. По данным из открытых источников, в период с 1992-го по 2003 год в течение шести лет он участвовал в боевых действиях в осетино-ингушском конфликте и контртеррористической операции в Чечне.


В 2015-2016 годах Сарваров выполнял задачи по организации и проведению военной операции в Сирии. С 2016-го занимал должность начальника Управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени и другими знаками отличия.

#убийство #взрыв #генерал #следственный комитет
Загрузка...
Загрузка...