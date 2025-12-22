В Москве умер пострадавший при взрыве автомобиля генерал Минобороны Фанил Сарваров

Утром на улице Ясеневой сработало взрывное устройство, установленное под днищем машины, уточнили в СК. Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.





Следствие отрабатывает разные версии преступления. Одна из них связана с украинскими спецслужбами.





Сарварову было 56 лет. По данным из открытых источников, в период с 1992-го по 2003 год в течение шести лет он участвовал в боевых действиях в осетино-ингушском конфликте и контртеррористической операции в Чечне.





В 2015-2016 годах Сарваров выполнял задачи по организации и проведению военной операции в Сирии. С 2016-го занимал должность начальника Управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени и другими знаками отличия.