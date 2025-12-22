Автомобиль взорвался на юге Москвы, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии

Во дворе дома на юге Москвы (район Орехово-Борисово) взорвался автомобиль, пишет ТАСС. Инцидент произошел на улице Ясеневая около 06:55.





«МК» пишет, что пострадал 56-летний Фанил С., водитель Kia Sorento. В момент ЧП мужчина был заблокирован в машине, сначала его не могли достать. Повреждено еще несколько автомобилей.





Telegram-каналы пишут, что у пострадавшего множественные осколочные ранения, травмы ног и перелом лицевой кости. Врачи борются за его жизнь.





Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, в ближайшее время будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.