Новости
Новости 18+
St
Автомобиль взорвался на юге Москвы, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии
18+
Следственный комитет возбудил уголовное дело undefined
Новости

Автомобиль взорвался на юге Москвы, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Во дворе дома на юге Москвы (район Орехово-Борисово) взорвался автомобиль, пишет ТАСС. Инцидент произошел на улице Ясеневая около 06:55. 


«МК» пишет, что пострадал 56-летний Фанил С., водитель Kia Sorento. В момент ЧП мужчина был заблокирован в машине, сначала его не могли достать. Повреждено еще несколько автомобилей. 


Telegram-каналы пишут, что у пострадавшего множественные осколочные ранения, травмы ног и перелом лицевой кости. Врачи борются за его жизнь.


Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, в ближайшее время будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #чп #взрыв
Загрузка...
Загрузка...