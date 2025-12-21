Кремль дал перевод слова «подсвинки», которое использовал президент России Владимир Путин на мероприятии Минобороны. Это swine underlings. Само слово в русском языке означает поросенка в возрасте от четырех до 10 месяцев.





Официальное значение слова, которое президент употребил, говоря о действиях Запада по отношению к России, приведено в англоязычной версии новости на официальном сайте пресс-службы Кремля.





Swine underlings же здесь можно перевести как идиому, где swine со старого или литературного стиля в английском — «свинья» или же прилагательное «свиной, свиноподобный», а underlings — «подчиненные, прихвостни, мелкие сошки».





Путин говорил, что администрация Байдена довела ситуацию до конфликта на Украине, и «европейские подсвинки» присоединились к усилиям США, надеясь извлечь выгоду из краха России.





Позже на прямой линии глава государства пояснил: определение «подсвинки» в адрес европейских политиков появилось после общения с военными. Так он назвал не кого-то конкретно, а неопределенную группу лиц.