«Газель» с детьми и китайская легковушка столкнулись в Удмуртии, пострадали 14 человек

Восемь детей и шестеро взрослых пострадали в ДТП со школьным микроавтобусом в Удмуртии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.





Там уточнили, что ДТП произошло около 18:00 по местному времени (17:00 мск) на автодороге Ижевск — Ува, возле деревни Точкогурт, столкнулись легковой автомобиль Changan и школьный микроавтобус «ГАЗ 322121».





В «газели» находились семь детей и трое взрослых, в легковом авто — четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок и 17-летний подросток, сообщили в МЧС.





Обстоятельства и причину аварии устанавливают Госавтоинспекция и следственные органы, подчеркнули в ведомстве.