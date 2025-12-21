Новости
«Газель» с детьми и китайская легковушка столкнулись в Удмуртии, пострадали 14 человек
Среди получивших травмы — восемь школьников undefined
Восемь детей и шестеро взрослых пострадали в ДТП со школьным микроавтобусом в Удмуртии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.


Там уточнили, что ДТП произошло около 18:00 по местному времени (17:00 мск)  на автодороге Ижевск — Ува, возле деревни Точкогурт, столкнулись легковой автомобиль Changan и школьный микроавтобус «ГАЗ 322121». 


В «газели» находились семь детей и трое взрослых, в легковом авто — четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок и 17-летний подросток, сообщили в МЧС. 


Обстоятельства и причину аварии устанавливают Госавтоинспекция и следственные органы, подчеркнули в ведомстве. 

