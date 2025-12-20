Шесть человек погибли в массовом ДТП в Омской области

На федеральной автодороге Тюмень — Омск в Любинском районе Омской области произошло массовое ДТП с участием нескольких транспортных средств. Погибли шесть человек, сообщили в местном управлении ГИБДД.





По предварительным данным, водитель автомобиля «Вольво» выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, после чего в аварию попали еще три автомобиля. В результате происшествия погибли шесть человек: водитель автобуса и пять его пассажиров. Еще восемь человек, включая двоих детей, получили травмы и были госпитализированы.





Спасатели МЧС деблокировали пострадавших на месте. На трассе организовано реверсивное движение. По факту ДТП будет возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть людей.