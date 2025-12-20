Умер актер Анатолий Лобоцкий, известный по ролям в «Молодежке» и «Зависти богов»

Народный артист России Анатолий Лобоцкий скончался в возрасте 66 лет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на его близких, причиной смерти стала продолжительная болезнь.





«Да, это правда. <…> Это сегодня случилось», — сказал собеседник агентства.





Актер с 1985 года служил в Московском академическом театре имени Маяковского, сыграв десятки ролей. Широкую известность ему принесла работа в кино и на телевидении.

Он играл отца главного героя в сериале «Молодежка», полковника Одинцова в «На углу, у Патриарших», а за роль в мелодраме Владимира Меньшова «Зависть богов» получил приз кинофестиваля.





Также среди его работ сериалы «Старая гвардия», «Чудо-доктор» и другие.