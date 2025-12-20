В кинопарке «Москино» создали уникальный дворец для «Руслана и Людмилы»

В кинопарке «Москино» возвели расписной деревянный дворец для съемок фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие» по поэме Александра Пушкина. Эту информацию предоставили в пресс-службе кинопарка.





«Проект «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие» показал уникальный производственный потенциал кинопарка «Москино». Для реализации проекта создатели возвели временную масштабную декорацию, полностью соответствующую художественному замыслу. После завершения съемочного цикла данная конструкция была демонтирована. Это показывает гибкость площадок кинопарка, где наряду с существующими постоянными декорациями на выделенных участках можно оперативно построить временные сооружения любой сложности под творческие задачи конкретного проекта», — сказал собеседник ТАСС.





Он отметил, что эта функциональность предоставляет кинопроизводителям возможность работать над самыми смелыми проектами, при этом контролируя бюджет и сроки. Экранизация отправит зрителей в эпоху древней Киевской Руси, где развернется волшебная история о любви, похищении и героических подвигах. По словам режиссера и соавтора сценария фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие» Егора Чичканова, на съемках им благоприятствовала погода.





«Я не знаю аналогов таких мест, как кинопарк «Москино», для индустрии это, конечно, невероятное подспорье. Мне запомнилось, как нам помогла погода, она как бы за нас решила, какие сцены нам важнее. В один такой момент между дождевым тучами снимали момент, когда Черномор похищает Людмилу и поднимает ее вверх. Получился очень красивый, зрелищный и незабываемый эпизод — наша актриса в лучах света на фоне дождевых облаков», — рассказал Чичканов.





В эпическом фэнтези-блокбастере зрители увидят Рузиля Минекаева в роли Руслана, Алену Долголенко в образе Людмилы, Евгения Стычкина в качестве Черномора, Елену Николаеву в роли Наины и Александра Робака, исполнившего роль князя Владимира. Фильм выйдет в прокат в 2027 году.