Путин получил подарки от пекаря из Люберец после прямой линии

Предприниматель позвонил на прямую линию с президентом 19 декабря и рассказал об опасениях в связи с повышением НДС с 1 января. В конце разговора глава государства попросил у владельца пекарни отправить ему что-нибудь из его продукции.





«Денис Владимирович, спасибо большое за подарки. Я обещал тоже ответить. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, всего доброго! Спасибо большое!» — сказал президент.





В корзине с подарками от предпринимателя была разная выпечка. Путин попробовал одно изделие с вареньем под чай. В ответ российский лидер отправит владельцу пекарни корзину с продуктами, в ней несколько банок с вареньем, несколько бутылок с алкоголем, другие продукты, а также предмет, похожий на икону.





В разговоре с Daily Storm Максимов рассказал, что в посылку войдут «русские пирожки по классической рецептуре и очень красивый каравай». Однако на опубликованном Кремлем видео можно увидеть и другую продукцию.