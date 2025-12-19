Пекарь из Люберец отправит Путину каравай и пирожки после прямой линии

Бизнесмен из Люберец Денис Максимов, владелец пекарни «Машенька», планирует отправить президенту России Владимиру Путину каравай и традиционные русские пирожки. Об этом предприниматель сообщил изданию Daily Storm.





По словам Максимова, в посылку войдут «русские пирожки по классической рецептуре и очень красивый каравай». Таким образом, он хочет продолжить диалог, начавшийся во время прямой линии с президентом.





В то же время предприниматель отметил, что среди представителей малого бизнеса растут опасения в связи с повышением НДС с 1 января. По его словам, многие владельцы пекарен ожидают серьезного ухудшения условий работы, а некоторые из них уже рассматривают возможность закрытия бизнеса в ближайшие три-четыре месяца. Несмотря на это, бизнесмен сохраняет оптимизм и надеется, что сложный период для малого предпринимательства окажется временным.