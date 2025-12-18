В Госдуме объяснили, почему подтверждение возраста через MAX удобнее бумажных документов

В Госдуме во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который позволяет подтверждать возраст при покупке табака, алкоголя и энергетиков с помощью национального мессенджера MAX. Об этом сообщил соавтор инициативы, депутат Айрат Фаррахов.





В разговоре с Daily Storm парламентарий пояснил, что использование MAX дает возможность быстро подтвердить личность без необходимости носить с собой бумажные документы. По его словам, это упрощает повседневную жизнь граждан и делает процесс покупок более удобным.





«Это действительно упрощает жизнь и повышает ее качество. Не надо с собой носить столько документов. Когда появился такой национальный мессенджер — это большой шаг вперед», — отметил Фаррахов.





Он также подчеркнул, что граждане по-прежнему могут использовать учетную запись в приложении «Госуслуги». При этом, по мнению депутата, на сегодняшний день сложно найти сопоставимую по удобству альтернативу национальному мессенджеру MAX.