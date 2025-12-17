«Очень важно, чтобы другие страны тоже это знали». Иностранцев восхитила «теплота» москвичей в вопросах делового туризма

Гости из 35 стран приехали в Москву на крупнейшее международное событие в сфере делового туризма в России — Meet Global MICE Congress (MGMC). В беседе с Daily Storm иностранные делегаты отметили, что даже в условиях непростой международной ситуации важно сохранять контакты с Россией. А Москва поразила гостей своей теплотой и гостеприимством, которые не встретить нигде в мире.





Meet Global MICE Congress пройдет в Москве в Центре международной торговли 17-18 декабря. На протяжении этих дней участники конгресса будут обмениваться опытом и контактами в области MICE-туризма: организации переговоров (meetings), мотивационных поездок (incentives), форумов (conferences), выставок (exhibitions).





Daily Storm удалось пообщаться с делегатом из ЮАР — председателем Ассоциации организаторов выставок Африки Проджени Патер. Она убеждена, что даже в политически сложные времена можно и нужно налаживать деловые отношения с Россией. Главное — желание, а способ найдется.





«Всегда можно найти способ наладить отношения вне зависимости от того, как все меняется на глобальном уровне или в конкретных странах. Нам нужно понимать сильные стороны наших стран и фокусироваться на них. Индустрия делового туризма базируется на этих отношениях. Все представленные страны здесь [для того], чтобы строить отношения», — рассказала Патер.