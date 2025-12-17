«Очень важно, чтобы другие страны тоже это знали». Иностранцев восхитила «теплота» москвичей в вопросах делового туризма

Гости из 35 стран приехали в Москву на крупнейшее международное событие в сфере делового туризма в России — Meet Global MICE Congress (MGMC). В беседе с Daily Storm иностранные делегаты отметили, что даже в условиях непростой международной ситуации важно сохранять контакты с Россией. А Москва поразила гостей своей теплотой и гостеприимством, которые не встретить нигде в мире.
Meet Global MICE Congress пройдет в Москве в Центре международной торговли 17-18 декабря. На протяжении этих дней участники конгресса будут обмениваться опытом и контактами в области MICE-туризма: организации переговоров (meetings), мотивационных поездок (incentives), форумов (conferences), выставок (exhibitions).
Daily Storm удалось пообщаться с делегатом из ЮАР — председателем Ассоциации организаторов выставок Африки Проджени Патер. Она убеждена, что даже в политически сложные времена можно и нужно налаживать деловые отношения с Россией. Главное — желание, а способ найдется.
«Всегда можно найти способ наладить отношения вне зависимости от того, как все меняется на глобальном уровне или в конкретных странах. Нам нужно понимать сильные стороны наших стран и фокусироваться на них. Индустрия делового туризма базируется на этих отношениях. Все представленные страны здесь [для того], чтобы строить отношения», — рассказала Патер.
За свою 20-летнюю карьеру она бывала во множестве городов: Даллас, Вегас, Чикаго, Мумбаи, Нью-Дели. Но попав в Москву, Патер сразу поняла, что же так выделяет столицу России среди прочих мест.
«Удивительно видеть, сколько всего этот город может предложить. Я в первую очередь заметила теплоту и гостеприимство России — в аэропорту или отеле. Вместе с безукоризненным сервисом это так подкупает, потому что не ожидаешь настолько теплого подхода из-за ассоциаций с холодным климатом», — поделилась впечатлениями делегат из ЮАР.
Патер добавила, что время новогодних праздников каждый предпочел бы провести с семьей. Но когда она приехала в Москву, то очень обрадовалась быть именно здесь.
«Если сравнивать с другими направлениями, где я была, включая нашу собственную страну, уровень организации здесь превосходит все стандарты. Мне кажется очень важным, чтобы другие страны тоже это знали», — считает председатель Ассоциации организаторов выставок Африки.
Председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов в своем выступлении на конгрессе объяснил, чем Москва так привлекает иностранцев.
«Первое: наш прекрасный город — удобный и безопасный. Второе: городская экономика Москвы — вторая в мире. Третье: Москва — это транспортный хаб. <...> По поручению правительства Москвы у нас много деловых мероприятий. Причем практически все носят глобальный характер, ориентированный большей частью на Глобальный Юг», — перечислил Козлов.
Он добавил, что в Мостуризме совместно с другими департаментами и бизнесом постоянно ищут новые возможности для кооперации. С помощью цифровой платформы Ruspass в Москве создается витрина цифровых возможностей для делового туризма.
Козлов поспешил заверить гостей, что столь масштабный комплекс мероприятий не бьет по бюджету столицы. Более того, все затраты окупаются, а высокая стоимость сервиса в Москве — лишь стереотип.
«Туризм — это один из основных драйверов развития экономики. Качественный сервис требует затрат. Но это с точки зрения города не затраты, а инвестиции, по сути — маховик воспроизводства доходов. <...> Москва предоставляет возможности для проведения любого вида мероприятий. Благодаря прекрасной инфраструктуре, вышколенному сервису, прекрасной гастрономии и возможностям», — объяснил глава Мостуризма.