В преддверии Дня Героев Отечества: Москва укрепляет тыл и усиливает поддержку защитников

Если бы у Дня Героев Отечества была своя прелюдия, она звучала бы примерно так: тихий гул голосов, запах свежего чая, тяжелые шаги людей, привыкших к броне и земле, и легкие движения волонтеров, которые раздают программки и улыбаются в ответ на самые сдержанные взгляды. В Едином центре поддержки участников СВО — месте, где обычно решают строго практические задачи — в этот день было иначе. Более сотни людей собрались под одной крышей: Герои России, ветераны СВО, депутаты, семьи бойцов. Но главное — была особая атмосфера.





Первым выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, задав тон всей встрече. Он говорил о преемственности подвига и о значении тыла, который держат москвичи, волонтеры, гуманитарные миссии, городские службы и правительство столицы. «Бойцы идут в бой, зная, что дома в них верят. Это огромная сила. Спасибо тем, кто делает все, чтобы эта поддержка не ослабевала ни на день», — подчеркнул он.





В разговоре с Daily Storm исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Москвы Владислав Гусев рассказал о том, как строится работа по принципу «равный — равному». В каждом округе столицы есть координатор-ветеран от Ассоциации ветеранов, который сопровождает ребят, вернувшихся со службы. Это и помощь с документами, и восстановление здоровья, и бытовые вопросы, и, конечно, трудоустройство — главный запрос бойцов. «Мы все мужчины, кормильцы. Работа — это то, что возвращает ощущение устойчивости», — сказал Гусев. За год трудоустроено более 100 участников СВО — показатель не символический, а вполне рабочий.





Особое внимание было приковано к Герою России, заслуженному военному летчику Анатолию Копыркину — человеку, чей подвиг давно вошел в хроники российской военной авиации.





28 августа 1992 года, во время эвакуации сотрудников российского посольства и иностранных миссий из Кабула, три Ил-76МД оказались под массированным ракетным обстрелом. Когда один из самолетов загорелся после попадания реактивного снаряда, Копыркин, уже начавший разбег, прервал взлет, развернулся и под огнем вернулся к пылающей машине. Не выключая двигателей, он принял на борт весь экипаж поврежденного самолета и несколько десятков людей, оказавшихся на взлетной полосе. Его Ил-76 был перегружен, почти все колеса получили повреждения, но Копыркин сумел поднять машину в воздух и довести ее до Узбекистана, где совершил посадку. Это решение спасло десятки жизней.





За подвиг в тот день он был удостоен звания Героя Российской Федерации. Но сегодня Копыркин говорит об этом так же спокойно, как о рабочих буднях. «Война ломает психологически. И если человека оставить одного, она догонит через годы», — сказал он. И добавил фразу: «Героем ты был пять минут, когда президент тебе крепил медаль. Все остальное время будь достойным человеком».

Московский омбудсмен Татьяна Потяева в разговоре с Daily Storm подчеркнула, что Центр поддержки участников СВО — одно из ключевых мест ее работы:





«Мы ежемесячно проводим здесь приемы. К нам приходит много участников СВО и их семей — потому что наши юристы работают по самым разным направлениям: жилье, реабилитация, медицинская помощь. Такие встречи очень важны: это возможность увидеть людей, выслушать их, поддержать».





Самые тяжелые обращения, по ее словам, — просьбы вернуть родных из плена и найти пропавших без вести:





«Почти каждое второе обращение звучит так: «Помогите вернуть из плена». Это очень болезненные истории. Мы работаем вместе с федеральным уполномоченным Татьяной Москальковой, Министерством обороны, Красным Крестом, украинским омбудсменом. И многие случаи удается решать».





Но труднее всего — приемы, связанные с пропавшими без вести: «Это самые тяжелые встречи. Они никогда не обходятся без слез».





Потяева отметила и изменения в московской системе реабилитации: «Я сегодня смотрела на ребят в зале — у них современные протезы, хорошие коляски. Работа идет, качество помощи растет. Обращений стало меньше — и это хороший знак».





Герои России Роман Романенко и Аркадий Корольков говорили о разном, но с одним смыслом: служение продолжается и после награды, и после возвращения. Романенко рассказал о многогранности героизма, Корольков — о том, что адаптация бойцов требует особого человеческого участия.





Важной частью встречи стала акция «Искусство СВОим». В зале были картины различных художников. Любой желающий мог приобрести эти работы, зная, что все средства пойдут на новогоднюю гуманитарную миссию: столичные единороссы отвезут помощь московским полкам перед праздниками. Но символичнее всего оказалось другое: все 40 картин были раскуплены, но ни одна не уедет домой к покупателю.





По решению организаторов и гостей весь арт-сбор отправится в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко и другие военные госпитали — туда, где раненые бойцы проходят восстановление. Картины украсят стены, чтобы поддержать солдат не только лечением, но и человеческим теплом.