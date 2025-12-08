Сочувствовал РДК, но решил воевать за Россию: участвовавший в нападении на члена КПРФ в Рыбинске неонацист уехал на СВО и там погиб

Банду неонацистов из Рыбинска осудили за серию нападений на коммунистов в 2023-2024 годах, однако лидер группировки остался на свободе и избежал приговора. Оказалось, что он отправился на СВО и там погиб. При этом из материалов следствия известно, что националист мог иметь связи с запрещенным в РФ «Русским добровольческим корпусом»* (РДК) и ранее планировал в экстренном случае сбежать на Украину.
Подсудимый мертв, дело закрыто
В центре Рыбинска 12 января 2024 года группа неизвестных напала на члена местной ячейки КПРФ Руслана Радула и выложила видео с избиением в Сеть. Позже выяснилось, что нападавшими были местные неонацисты, которые могут быть виновны в ряде других атак на членов КПРФ и нацбола, собиравшего гуманитарную помощь на СВО. Всех подозреваемых задержали и вскоре осудили, за исключением главаря банды Егора Круглова по прозвищу Спартак.
В Ярославском областном суде сообщили Daily Storm, что дело против Круглова было прекращено в связи с гибелью подсудимого.
«В деле имеется ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью подсудимого, заседание назначено на 10 декабря», — сказали в пресс-службе суда.
Круглова обвиняли по части 2 статьи 213 УК РФ (групповое хулиганство) и части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). При этом его дело было выделено в отдельное уголовное производство, следует из данных картотеки суда.
По данным источника Daily Storm, знакомого с ситуацией, обвиняемый в 2024 году отправился на СВО уже после задержания, как только появилась такая возможность. Именно из-за подписания контракта с Минобороны дело в отношении Круглова было приостановлено.
«В январе 2024 года все произошло, всех закрыли. Через полгода выходят под подписку о невыезде. Он (Круглов) был на воле, по своей инициативе пошел добровольцем по контракту. Специально поехал в другой город, потому что там больше денег давали. Понимал, что он стопудово сядет, потому что проходил по всем делам, на него копают. Он наследил стопроцентно. Так как он уехал на СВО, его не могли судить, пока он не приедет обратно. Все ждали, пока он приедет: и потерпевшие, и у прокурора было много вопросов, и обвиняемые, так как он тоже показания мог дать», — рассказал собеседник издания.
Он подтвердил, что участников дела в отношении Круглова уже обзвонили с вопросом, согласны ли они с прекращением следствия по причине смерти ответчика.
Связи с бойцами РДК и желание скрыться на Украине
По данным источника, в переписке с одним из знакомых Спартак сообщил, что служил штурмовиком в составе 299-го парашютно-десантного полка ВДВ 98-й дивизии под позывным Варяг. Он также завел Telegram-канал (ныне удален. — Примеч. Daily Storm), где писал о своей службе и выкладывал видео в военной форме. Примечательно, что за уход на СВО на Спартака обрушились с критикой в Telegram-каналах националистической тематики.
Собеседник издания посчитал странным, что с подсудимым подписали контракт МО, учитывая его националистическое прошлое и возможные связи с запрещенными украинскими организациями.
В ноябре 2024 года Daily Storm писал о члене банды рыбинских неонацистов Станиславе Серове***, который общался с Кругловым. Серов был осужден за попытку диверсии на заводе Минобороны РФ по заданию СБУ. В материалах дела (есть в распоряжении Daily Storm) также имеются показания на Круглова от членов банды, где они подтверждают его возможную связь с РДК.
Например, осужденный Егор Столбов по прозвищу Китаец заявлял, что в личном общении Спартак высказывался против проведения СВО, а также был создателем чата «ГОРЫНЫЧ CREW», где обсуждались теории расового превосходства и нападения на политических оппонентов. Другой фигурант, Михаил Гурбанов, отметил, что в этом чате был человек под ником «Дядько_Лис996». Спартак якобы заявлял товарищам, что ник является многопользовательским и к нему имеют доступ воюющие представители ВСУ. Владелец этого аккаунта часто писал сообщения на украинском языке и общался с Кругловым.
«Он (Круглов) ему (Гурбанову) сообщил, что в случае совершения преступления готов скрыться на территории Украины и вступить в террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» или легион «Свобода России»**. Лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено (Круглов. — Примеч. Daily Storm), отметило, что лично знакомо с воюющим участником указанной организации, который является уроженцем города Рыбинска, имеет внешние признаки в виде рыжей бороды и сильно оттопыренных ушей», — следует из материалов дела.
Речь идет о бойце РДК Освальде Лемохе с позывным Тиран — уроженцем Рыбинска по имени Алексей Огурцов***. Огурцов уехал на Украину, опасаясь уголовного преследования по 282-й статье УК (возбуждение ненависти). СМИ опознали его по видеозаписям, сделанным во время нападения РДК на территорию Брянской области.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенная в России террористическая организация
** «Легион «Свобода России» — запрещенная в России террористическая организация
*** Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга