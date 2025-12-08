Сочувствовал РДК, но решил воевать за Россию: участвовавший в нападении на члена КПРФ в Рыбинске неонацист уехал на СВО и там погиб

Банду неонацистов из Рыбинска осудили за серию нападений на коммунистов в 2023-2024 годах, однако лидер группировки остался на свободе и избежал приговора. Оказалось, что он отправился на СВО и там погиб. При этом из материалов следствия известно, что националист мог иметь связи с запрещенным в РФ «Русским добровольческим корпусом»* (РДК) и ранее планировал в экстренном случае сбежать на Украину.





Подсудимый мертв, дело закрыто





В центре Рыбинска 12 января 2024 года группа неизвестных напала на члена местной ячейки КПРФ Руслана Радула и выложила видео с избиением в Сеть. Позже выяснилось, что нападавшими были местные неонацисты, которые могут быть виновны в ряде других атак на членов КПРФ и нацбола, собиравшего гуманитарную помощь на СВО. Всех подозреваемых задержали и вскоре осудили, за исключением главаря банды Егора Круглова по прозвищу Спартак.

В Ярославском областном суде сообщили Daily Storm, что дело против Круглова было прекращено в связи с гибелью подсудимого.

«В деле имеется ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью подсудимого, заседание назначено на 10 декабря», — сказали в пресс-службе суда.





Круглова обвиняли по части 2 статьи 213 УК РФ (групповое хулиганство) и части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). При этом его дело было выделено в отдельное уголовное производство, следует из данных картотеки суда.





По данным источника Daily Storm, знакомого с ситуацией, обвиняемый в 2024 году отправился на СВО уже после задержания, как только появилась такая возможность. Именно из-за подписания контракта с Минобороны дело в отношении Круглова было приостановлено.

«В январе 2024 года все произошло, всех закрыли. Через полгода выходят под подписку о невыезде. Он (Круглов) был на воле, по своей инициативе пошел добровольцем по контракту. Специально поехал в другой город, потому что там больше денег давали. Понимал, что он стопудово сядет, потому что проходил по всем делам, на него копают. Он наследил стопроцентно. Так как он уехал на СВО, его не могли судить, пока он не приедет обратно. Все ждали, пока он приедет: и потерпевшие, и у прокурора было много вопросов, и обвиняемые, так как он тоже показания мог дать», — рассказал собеседник издания.





Он подтвердил, что участников дела в отношении Круглова уже обзвонили с вопросом, согласны ли они с прекращением следствия по причине смерти ответчика.





Связи с бойцами РДК и желание скрыться на Украине





По данным источника, в переписке с одним из знакомых Спартак сообщил, что служил штурмовиком в составе 299-го парашютно-десантного полка ВДВ 98-й дивизии под позывным Варяг. Он также завел Telegram-канал (ныне удален. — Примеч. Daily Storm), где писал о своей службе и выкладывал видео в военной форме. Примечательно, что за уход на СВО на Спартака обрушились с критикой в Telegram-каналах националистической тематики.