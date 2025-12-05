Евреи Кушнер и Уиткофф могли полакомиться в Москве некошерными крабами

Во время последнего визита американских посланников в США мог произойти гастрономический конфуз. Приехавшим в Москву Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру во время торжественного обеда подали посикунчики с крабом и другие блюда из морских гадов, что не является кошерной пищей. При этом оба важных гостя по национальности евреи, для которых употребление подобной еды является грехом. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что администрация президента не имеет к этому отношения. Эксперты по дипломатическому этикету утверждают, что службы протокола не могли ошибиться и не учесть религиозных особенностей при подборе меню. В самом ресторане, где потчевали гостей, отказались от комментариев.
Запретные посикунчики
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер 2 декабря прилетели на переговоры в Москву. По данным СМИ, во время визита гости посетили ресторан «Савва» в гостинице «Метрополь» возле Кремля. Им подавали блюда из меню, созданного к 120-летию гостиницы.
В списке угощений были палтус на пару, морские гребешки, краб отдельно и в составе салата «Крабовый», посикунчики (жареные пирожки. — Примеч. Daily Storm) с крабом и черная икра. Все эти блюда не являются кошерными по Кашруту (иудейскому своду правил) и потому не пригодны в пищу для евреев. В то же время главные делегаты Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер по национальности евреи. Первый неоднократно демонстрировал свою религиозность, в том числе во время апрельского визита в Петербург — тогда Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу. Кушнер и вовсе вырос в ортодоксальной семье.
В СМИ есть упоминания о том, что Уиткофф и Кушнер следуют иудейским правилам и во время поездок предпочитают кошерную еду. Более того, жена Джареда Кушнера Ким является автором нескольких кулинарных книг по современной кошерной кухне — The New Kosher и I Heart Kosher.
Согласно Кашруту, кошерная рыба должна обладать двумя признаками: иметь плавники и чешую. Моллюски и ракообразные, в том числе крабы и морские гребешки, не являются кошерными, поскольку не имеют ни того, ни другого. Черная икра также является запретной, поскольку получена не из «чистой» рыбы — осетра (у него нет чешуи).
Поданный визитерам из США палтус во многих источниках указан как кошерная рыба. Однако этим названием обозначают четыре-пять видов рыб семейства камбалообразных, и некоторые из них могут быть и некошерными. Поэтому еврею по традиции следует есть палтус, только если на нем есть хотя бы остатки кожи с чешуей.
Наказания за употребления некошерной пищи как такового нет, однако съесть ее считается нарушением иудейских религиозных законов и грехом. Допустимо есть запретную пищу в случаях, когда это необходимо для спасения жизни (пикуах нефеш). Например, при смертельном голоде.
Администрация президента тут ни при чем
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил Daily Storm, что Кремль не имеет отношения к организации обеда для делегации из США.
«В Кремле не было предусмотрено никакого приема пищи — ни обеда, ни ужина. А то, что они ели до этого в ресторане, это не наш вопрос. Это их частное мероприятие», — сообщил Песков.
Руководивший службами протокола президентов Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко в беседе с Daily Storm подчеркнул, что при организации встреч на высшем уровне подобные моменты с меню всегда оговариваются.
«В свое время, когда мы планировали какие-то угощения при встречах, в принципе мы советовались через наше посольство или тех, кто готовит визит. Если они говорили делать на наше усмотрение, то делали по-своему. Так же поступали и они. У кого-то что-то принято, у кого-то нет, очень много моментов. В целом при организации эти моменты оговариваются принимающей стороной», — объяснил Шевченко.
По мнению директора центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Гиланы Михайловой, некошерные блюда приемлемо подать только неортодоксальным евреям. Раз Кушнеру и Уиткоффу подали крабов и икру, то значит это, скорее всего, было заранее оговорено.
«Огромное количество евреев, живущих в том числе в РФ, едят морских гадов — и все нормально. Но если это ортодоксальный еврей, то это другая история. Думаю, что все равно протокол узнает о такого рода вещах, иначе вряд ли бы подавали крабов. У нас помимо них есть много всего вкусного. Если бы были ортодоксальные, то было бы очень много запретов. Пригласили бы людей, которые заказали бы в кошерном ресторане что-нибудь запакованное», — поделилась мнением с Daily Storm эксперт.
В самом ресторане «Савва» не смогли объяснить ситуацию с некошерными блюдами в меню высокопоставленных гостей. Бренд-шеф ресторана «Савва» Андрей Шмаков и гендиректор Максим Романцев отказались от комментариев для прессы.