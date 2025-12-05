Евреи Кушнер и Уиткофф могли полакомиться в Москве некошерными крабами

Согласно Кашруту, кошерная рыба должна обладать двумя признаками: иметь плавники и чешую. Моллюски и ракообразные, в том числе крабы и морские гребешки, не являются кошерными, поскольку не имеют ни того, ни другого. Черная икра также является запретной, поскольку получена не из «чистой» рыбы — осетра (у него нет чешуи).





Поданный визитерам из США палтус во многих источниках указан как кошерная рыба. Однако этим названием обозначают четыре-пять видов рыб семейства камбалообразных, и некоторые из них могут быть и некошерными. Поэтому еврею по традиции следует есть палтус, только если на нем есть хотя бы остатки кожи с чешуей.





Наказания за употребления некошерной пищи как такового нет, однако съесть ее считается нарушением иудейских религиозных законов и грехом. Допустимо есть запретную пищу в случаях, когда это необходимо для спасения жизни (пикуах нефеш). Например, при смертельном голоде.





Администрация президента тут ни при чем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил Daily Storm, что Кремль не имеет отношения к организации обеда для делегации из США.

«В Кремле не было предусмотрено никакого приема пищи — ни обеда, ни ужина. А то, что они ели до этого в ресторане, это не наш вопрос. Это их частное мероприятие», — сообщил Песков.