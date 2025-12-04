Сигнал для Трампа или прагматический интерес? Политологи оценили теплый прием Путина в Индии

Индийский премьер тепло встретил российского президента сразу по прилете в аэропорту Дели. Нарендра Моди подошел к трапу самолета, пожал руку Владимиру Путину и обнял его. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что решение Моди лично встретить главу нашего государства было неожиданным, российская сторона не знала об этом заранее. Опрошенные Daily Storm политологи порассуждали, можно ли считать жест со стороны индийского премьера прагматическим ходом или сигналом для Дональда Трампа.
Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин допускает, что такой теплый прием со стороны Нарендры Моди может быть сигналом президенту США Дональду Трампу. Отношения у Моди и Трампа сейчас испортились, напоминает политолог.
«Трамп на него стал давить, угрожать. Плюс введение повышенных тарифов (на импорт индийских товаров. — Примеч. Daily Storm). А Индия воспринимает себя как великую державу, это одна из лидирующих стран в современном мире. И вдруг Трамп устраивает такой выговор Нарендре Моди. Моди это явно не понравилось! — убежден эксперт. — В политике важны разного рода символические моменты. Поэтому он так подчеркнуто тепло приветствует российского президента у себя в Индии, чтобы показать США, что Индия — большой самостоятельный игрок, чье мнение и эмоции надо учитывать».
Один из ключевых моментов встречи российской и индийской делегаций — это возможные новые оружейные сделки, считает Макаркин. В части сотрудничества с Россией в нефтяной сфере Индия будет осторожнее, потому что не захочет пойти наперекор Соединенным Штатам, думает эксперт. А вот оружейные сделки Трамп Нью-Дели не запрещал, отмечает он.
«А раз так, то у Индии здесь есть возможность для маневра, с учетом того, что у нее еще с советских времен давние связи с Россией в военно-технической сфере. Эти связи могут расшириться. И для Моди это тоже будет такой сигнал, что он проводит независимую внешнюю политику», — пояснил первый вице-президент Центра политических технологий.
Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что Индия пытается балансировать между всеми возможными союзниками и конкурентами.
«У нее есть конкуренция с Китаем. В тот же момент Индия как бывшая британская колония имеет тесные культурные и другие связи с Европой, в частности, с Англией. И с США у Индии свои отношения. То есть Индия очень многовекторная», — рассуждает политолог.
С Москвой у Нью-Дели тоже есть особые связи, в том числе по продаже энергоресурсов, подчеркивает Гращенков. Он считает, что Индия старается быть со всеми в хороших дружеских отношениях и показывает всем свой исключительно прагматический национальный интерес по отношению к России.
«Моди — лидер национальной партии, которая как раз говорит о том, что не надо принимать другую точку зрения, если это невыгодно твоему народу. Поэтому такая теплая встреча Путина в аэропорту говорит о том, что очень прекрасно Индия пользуется дарами, которые ей дает Россия. Президента России уважают, но не готовы какими-то другими геополитическими интересами ради этой дружбы рисковать», — заключил политолог.
Владимир Путин пробудет в Индии с государственным визитом 4–5 декабря. В это время в Нью-Дели проходит российско-индийский саммит. Лидер РФ не был в Индии с 2021 года. Целью саммита он назвал переход на качественно новый уровень сотрудничества, «в том числе с усилением технологической составляющей».
На 4 декабря у Путина запланированы неформальные переговоры, а на следующий день — формальная встреча, в том числе в расширенном составе, с участием глав российских Минобороны, Минфина, Минэкономразвития, МВД, Минсельхоза, Минздрава и Центробанка.