Сигнал для Трампа или прагматический интерес? Политологи оценили теплый прием Путина в Индии

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин допускает, что такой теплый прием со стороны Нарендры Моди может быть сигналом президенту США Дональду Трампу. Отношения у Моди и Трампа сейчас испортились, напоминает политолог.





«Трамп на него стал давить, угрожать. Плюс введение повышенных тарифов (на импорт индийских товаров. — Примеч. Daily Storm). А Индия воспринимает себя как великую державу, это одна из лидирующих стран в современном мире. И вдруг Трамп устраивает такой выговор Нарендре Моди. Моди это явно не понравилось! — убежден эксперт. — В политике важны разного рода символические моменты. Поэтому он так подчеркнуто тепло приветствует российского президента у себя в Индии, чтобы показать США, что Индия — большой самостоятельный игрок, чье мнение и эмоции надо учитывать».





Один из ключевых моментов встречи российской и индийской делегаций — это возможные новые оружейные сделки, считает Макаркин. В части сотрудничества с Россией в нефтяной сфере Индия будет осторожнее, потому что не захочет пойти наперекор Соединенным Штатам, думает эксперт. А вот оружейные сделки Трамп Нью-Дели не запрещал, отмечает он.





«А раз так, то у Индии здесь есть возможность для маневра, с учетом того, что у нее еще с советских времен давние связи с Россией в военно-технической сфере. Эти связи могут расшириться. И для Моди это тоже будет такой сигнал, что он проводит независимую внешнюю политику», — пояснил первый вице-президент Центра политических технологий.





Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что Индия пытается балансировать между всеми возможными союзниками и конкурентами.





«У нее есть конкуренция с Китаем. В тот же момент Индия как бывшая британская колония имеет тесные культурные и другие связи с Европой, в частности, с Англией. И с США у Индии свои отношения. То есть Индия очень многовекторная», — рассуждает политолог.





С Москвой у Нью-Дели тоже есть особые связи, в том числе по продаже энергоресурсов, подчеркивает Гращенков. Он считает, что Индия старается быть со всеми в хороших дружеских отношениях и показывает всем свой исключительно прагматический национальный интерес по отношению к России.





«Моди — лидер национальной партии, которая как раз говорит о том, что не надо принимать другую точку зрения, если это невыгодно твоему народу. Поэтому такая теплая встреча Путина в аэропорту говорит о том, что очень прекрасно Индия пользуется дарами, которые ей дает Россия. Президента России уважают, но не готовы какими-то другими геополитическими интересами ради этой дружбы рисковать», — заключил политолог.





Владимир Путин пробудет в Индии с государственным визитом 4–5 декабря. В это время в Нью-Дели проходит российско-индийский саммит. Лидер РФ не был в Индии с 2021 года. Целью саммита он назвал переход на качественно новый уровень сотрудничества, «в том числе с усилением технологической составляющей».





На 4 декабря у Путина запланированы неформальные переговоры, а на следующий день — формальная встреча, в том числе в расширенном составе, с участием глав российских Минобороны, Минфина, Минэкономразвития, МВД, Минсельхоза, Минздрава и Центробанка.