Алиев ни при чем: политолог Марков признался, почему получил статус иноагента

Политолог Сергей Марков признался, почему получил статус иноагента. Он сообщил, что в вину ему, в частности, поставили участие в программе арабского канала Al Arabia вместе с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым*.





По словам политолога, на том эфире он спорил с Пономаревым как с политическим противником, а в редакционную политику канала в плане выбора гостей вмешиваться не вправе.





Марков в комментарии Daily Storm также опроверг слухи о том, что он якобы попал в немилость к властям из-за участия в конце июля в медиафоруме в Ханкенди, где он назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева одним из наиболее опытных лидеров современного мира. По мнению политолога, он просто сказал хорошие слова об Алиеве, при этом не критикуя свою страну.





Сергей Марков попал в реестр иноагентов в августе. Политолог рассказал Daily Storm, что, несмотря на проблемы с законом, не собирается действовать против своей страны или покидать ее. Марков надеется, что его избавят от статуса иноагента.





В беседе с Daily Storm эксперт предположил, что стал жертвой доноса врагов. Однако, как считает Марков, те, кто против него затеяли войну, будут впоследствии разоблачены либо как предатели, либо как коррупционеры.





В Минюсте объяснили свое решение тем, что Марков принимал участие в создании и распространении материалов других иноагентов и распространял фейки о решениях властей России.





Ранее на политолога составили первый протокол о нарушении деятельности иностранного агента. Маркову вменяют часть 1 статьи 19.34 КоАП («Осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента»). Политологу грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.





Марков в 2007-2011 годах был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». На выборах 2012 года он стал доверенным лицом Владимира Путина. Кроме того, Марков являлся членом Общественной палаты РФ.





Сергей Марков занимается политикой в России с 1990-х годов. Тогда он основал Институт политических исследований. Также работал в институтах США, а позже преподавал в ВШЭ, МГУ и МГИМО.