«Не лезет в чужие разборки»: почему Пекину выгоден мир на Украине

Пока Европа и США ведут переговоры по поводу завершения конфликта на Украине, один из ключевых мировых игроков — Китай — в 2023 году предложил мирный план, но сохраняет сдержанную позицию. Почему имеющая огромное влияние держава не форсирует мирный процесс и что она будет делать, когда все закончится? Об этом Daily Storm узнал у ведущих политологов и китаеведов России.





Для Китая критически важным является поддержание торговых связей с Европейским союзом. Как отмечает профессор факультета мировой экономики и мировой политики Сергей Цыплаков, из-за конфликта на Украине транзит китайских товаров в Европу через Россию во многом нарушен. Это приносит Пекину прямые экономические издержки.





«В условиях торговой войны Китая — США мы видим, что экспорт Китая в Штаты резко упал», — констатирует эксперт. По словам Цыплакова, украинский кризис стал серьезным раздражителем в и без того тяжелых отношениях Китая с Европой. С этой точки зрения Китай заинтересован в выходе из кризиса. Такая позиция заявлялась им с самого начала, когда страна выдвигала «мирный план Китая». Это заявление МИД КНР от 24 февраля 2023 года, в котором прописаны 12 пунктов-предложений по прекращению военных действий на Украине и мирному урегулированию.





Почему Пекин бездействует?





Несмотря на заинтересованность, активность китайской дипломатии ослабла. По словам Цыплакова, причина проста: «Раз Соединенные Штаты взяли на себя дипломатическую инициативу в решении украинского кризиса, то чего Китаю лезть? Он ждет, чем закончатся усилия Соединенных Штатов». Но в то же время Китай создал круг «Друзей мира», то есть при определенных обстоятельствах страна еще покажет себя, уверен Цыплаков.





Более категоричен ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Владимирович Блохин. Он считает, что призывы Запада, чтобы Китай поспособствовал миру, — чистой воды пропаганда и попытка вбить клин между Россией и Китаем.





«А как Китай может форсировать завершение конфликта на Украине? Он никак этого не может сделать. Это не в его юрисдикции. Максимум он может быть площадкой, где будут проходить переговоры, — заявляет политолог. — Россия бросила вызов Западу. Если мы проигрываем, тогда это невыгодно ни нам, ни Китаю. А если мы свои интересы отстаиваем, тогда это как раз мы прошли проверку на прочность. И Пекин заинтересован в нашей победе. Если мы проиграем, то следующим будет Китай», — добавил Блохин.





Директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов подтверждает эту мысль: «Что касается действий по установлению мира, то Китай сделал все, что мог. Но его отодвигают от участия. Переговоры ведутся европейскими державами. Китай тихо сидит».





После СВО: что будет делать Китай?





Эксперты сходятся во мнении, что для Китая окончание конфликта откроет новые коммерческие возможности.





«Главное для них — это финансовые потоки, коридоры, торговые пути. Если там какой-либо конфликт, война, то это все невыгодно Китаю», — поясняет Константин Блохин.





Алексей Маслов дает более развернутый прогноз: «Китай в случае установления мира ничего не теряет. Потому что Россия на долгие годы останется поставщиком нефти, газа и сельхозпродукции». По его словам, Поднебесная активно зайдет на российский рынок, скупив недооцененные активы. Но и про Украину Пекин не забудет.





«Китай сможет выйти со своими проектами на Украину. <...> Он плохо работает в условиях военных действий, но очень хорошо — в условиях мирной ситуации», — отмечает Маслов. По его мнению, Китай предложит расширить гуманитарную помощь Украине, может создать свои предприятия на ее территории и попробует внедрить свою концепцию «цифрового шелкового пути». Речь идет о различных форматах искусственного интеллекта.