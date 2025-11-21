Зеленский оказался в цугцванге из-за Трампа, и спасти его может только Европа

СМИ опубликовали текст мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. После этого украинский лидер Владимир Зеленский записал видеообращение к народу, в котором сказал, что страна может оказаться перед сложным выбором: потерять ключевого партнера либо свое достоинство. Он пообещал не предавать национальные интересы и убедить Трампа пойти на уступки. Политологи в беседе с Daily Storm указали на то, что Зеленский оказался в сложном положении, и спасти его может только Европа. Однако и сам мирный план Трампа может закончиться ничем, если не устроит Владимира Путина.





После появления нового плана Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине Владимир Зеленский оказался в цугцванге. Таким мнением с Daily Storm поделился замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин.





«Любое его действие ему невыгодно. Если Зеленский примет эти условия, то его обвинят в непатриотизме, это наложится на обвинения в коррупции в адрес его окружения. Если не примет, то придется брать на себя всю ответственность за последствия. Потому что начальник Генштаба выступал, что армия уже изнемогает. Можно попробовать оттянуть процесс, но это работает лишь на какое-то время», — описал Макаркин.





Поэтому Зеленский будет стремиться внести в мирный план какие-то изменения, заодно заручившись поддержкой Европы. Это поможет украинскому лидеру против политического давления Штатов и их жестких условий.





«Есть неформальные, но жесткие сроки, Зеленскому угрожают в противном случае не предоставить оружие и отсечь от разведданных. Надежда Зеленского — что план будет скорректирован. Понятно, что кардинально что-то менять он не сможет, Трамп не позволит. Но некий пряник уже есть», — считает эксперт.





Макаркин подчеркнул, что этот план и его корректировки должны устроить Россию. Поэтому пока неясно, близка ли СВО к своему окончанию.





«Будет ясно до конца ноября, тогда многие вещи станут более очевидными. Посмотрим на сигналы, которые будут поступать от разных сторон. Пока рано говорить», — считает замдиректора Центра политических технологий.





Политолог Наталия Елисеева назвала речь Зеленского неоднозначной. По выступлению заметно, что его действительно «штормит» на политической арене.





«С одной стороны, он указывает на проблемы, как всем будет сложно. При этом посылает сигналы, что Украина будет настаивать на своем. Тем не менее мы видим, что на Зеленского, вероятно, надавили, и он находится в тяжелом положении. Отстаивать свою позицию со всем тем, что они натворили, ему нельзя. Он пытается хоть как-то сохранить лицо. С учетом плачевного положения на поле боя это, мягко говоря, сложно, а по факту — абсолютно нереально», — констатировала Елисеева.





Зеленский попытается заручиться поддержкой Европы, но Трамп ему не позволит — он должен сыграть свою главную роль миротворца.





Сам мирный план американцев неоднозначный, считает эксперт. По словам Елисеевой, несколько пунктов слишком неточные, поэтому появляется множество подводных камней. Например, указана невозможность вступления Украины в НАТО, но не прописаны конкретные меры для гарантии ее безопасности. Также план в текущем виде вряд ли устроит российскую сторону.





«Вчера наш президент в очередной раз подчеркнул, что все цели СВО будут достигнуты. В этом плане что Трамп, что Зеленский могут говорить что угодно, но у России своя позиция, мы отстаиваем и будем продолжать отстаивать свои интересы», — заключила Елисеева.