Опыт фронта как политический ресурс: Москва задает тон кампании-2026

В Москве состоялась ХХХII Конференция городского отделения «Единой России». Обсуждали, как партия войдет в выборный 2026 год, на кого будет опираться в избирательной кампании и каким должен быть действенный механизм поддержки участников спецоперации. Выступления ключевых спикеров обозначили общий курс — ставка делается на людей.





Секретарь генсовета партии Владимир Якушев обозначил будущую стратегию: «Единая Россия должна с удвоенной силой поддержать участников специальной военной операции на выборах в 2026 году». Он привел конкретные цифры. В 2024 году участники СВО получили 304 мандата, в этом — уже 927. Но главное, по его словам, начинается сейчас: тем, кто только вошел в систему, необходимы наставник, ориентир и структура обучения.





«У тех, кто сегодня получил мандаты, есть запрос на то, чтобы более старшие товарищи помогали и подсказывали. На базе высшей партийной школы в этом направлении мы будем работать», — добавил он.