Опыт фронта как политический ресурс: Москва задает тон кампании-2026

В Москве состоялась ХХХII Конференция городского отделения «Единой России». Обсуждали, как партия войдет в выборный 2026 год, на кого будет опираться в избирательной кампании и каким должен быть действенный механизм поддержки участников спецоперации. Выступления ключевых спикеров обозначили общий курс — ставка делается на людей.
Секретарь генсовета партии Владимир Якушев обозначил будущую стратегию: «Единая Россия должна с удвоенной силой поддержать участников специальной военной операции на выборах в 2026 году». Он привел конкретные цифры. В 2024 году участники СВО получили 304 мандата, в этом — уже 927. Но главное, по его словам, начинается сейчас: тем, кто только вошел в систему, необходимы наставник, ориентир и структура обучения.
«У тех, кто сегодня получил мандаты, есть запрос на то, чтобы более старшие товарищи помогали и подсказывали. На базе высшей партийной школы в этом направлении мы будем работать», — добавил он.
В кампании 2026 года образовательный блок должен стать обязательным:
«Люди, которые впервые будут баллотироваться в Государственную думу, должны быть действительно подготовлены к тем испытаниям, которые им предстоит пройти. Мы подставим плечо и обеспечим поддержку», — объяснил Якушев.
Тем, кто уже был на спецоперации, предстоит не только говорить о патриотизме — им доверяют опыт. Герой России, депутат Мосгордумы Аркадий Корольков говорил без прикрас: «Возвращение героев СВО к мирной жизни — приоритетная задача».
Москва строит систему, в которой помощь не ограничивается гуманитарными рейсами. Бойцам помогают с трудоустройством, запуском собственного дела, реабилитацией, медицинским сопровождением без бюрократии. Корольков подчеркнул, что эту работу ведут не «структуры», а люди: волонтеры, участницы «Женского движения «Единой России» Москвы, московское отделение Всероссийского общественного движения «Матери России», Ассоциация ветеранов СВО, рабочая группа Мосгордумы, Единый центр поддержки.
«Ключевой момент — установить контакт с бойцами. Не формальный, а человеческий. Нужно выявлять вернувшихся, видеть проблемы и решать их адресно. Семьи защитников должны чувствовать, что о них помнят», — высказал свою позицию Корольков.
Секретарь московского отделения «ЕР», вице-спикер Госдумы Петр Толстой подвел итоги года так: 2025-й стал временем серьезной работы над собой. Отсутствие крупных избирательных кампаний позволило сосредоточиться на двух направлениях: гуманитарной миссии и укреплении первичного уровня партии. За год из Москвы было отправлено более 7500 тонн помощи, велась работа в Курской и Белгородской областях, поддерживались семьи мобилизованных и раненые в госпиталях, развивались программы реабилитации детей. Параллельно шло обновление политсоветов: в партийную структуру вошли представители СВО с реальным фронтовым опытом. Именно эта связка, по словам Толстого, определила новый уровень доверия на местах.
«Страна за последние четыре года вернула себе чувство собственного достоинства. Это уже раздражает тех, кто рассчитывал на обратный исход. На выборах попытаются расшатать ситуацию: это видно уже сейчас», — отметил Толстой.
Он добавил, что сегодня особо важно сохранять информационную устойчивость и трезвое восприятие событий: «Впереди ответственный электоральный год. Стартом кампании станет формирование обновленной Народной программы «ЕР».
По мнению большинства, «Единая Россия» Москвы входит в 2026 год с пониманием, что политическая кампания уже не может существовать отдельно от гуманитарной, а поддержка участников СВО — это основа партийной работы. В этом контексте Москва выбрала не громкие формулировки, а практику. И главную опору — тех, кто испытание войной уже прошел.