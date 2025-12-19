Новости
Новости 18+
St
Свадьба журналиста, сделавшего предложение девушке на прямой линии с президентом, запланирована на следующий год
18+
По словам его отца, в семье знали о планах сына жениться undefined
Власть

Свадьба журналиста, сделавшего предложение девушке на прямой линии с президентом, запланирована на следующий год

По словам его отца, в семье знали о планах сына жениться

Журналист Кирилл Бажанов, сделавший предложение своей девушке в прямом эфире во время прямой линии Владимира Путина, планирует сыграть свадьбу в следующем году. Об этом Daily Storm сообщил его отец, иерей Дмитрий Бажанов.


По его словам, конкретная дата торжества пока не определена. «Да, в следующем году собираются жениться. Какая дата, я уж говорить не буду, это такой секрет», — ответил он.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Иерей Дмитрий Бажанов добавил, что Кирилл и его избранница знакомы давно и вместе со школы. «Они знакомы уже восемь лет. Оля училась у моей сестры», — рассказал он. О планах журналиста жениться родители были осведомлены заранее.

#свадьба #екатеринбург #прямая линия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...