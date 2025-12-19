Свадьба журналиста, сделавшего предложение девушке на прямой линии с президентом, запланирована на следующий год

Журналист Кирилл Бажанов, сделавший предложение своей девушке в прямом эфире во время прямой линии Владимира Путина, планирует сыграть свадьбу в следующем году. Об этом Daily Storm сообщил его отец, иерей Дмитрий Бажанов.





По его словам, конкретная дата торжества пока не определена. «Да, в следующем году собираются жениться. Какая дата, я уж говорить не буду, это такой секрет», — ответил он.