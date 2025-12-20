Выставку «Образ Москвы в русском искусстве» на ВДНХ посетили 200 тысяч человек

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» продолжает привлекать внимание. В павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ ее посетили уже 200 тысяч человек, включая жителей и гостей столицы, сообщается на mos.ru.





Двухсоттысячным посетителем выставки стал Николай Жданов, который пришел на экскурсию вместе со своей женой Людмилой. Они поделились, что ранее уже бывали на ВДНХ, но в павильоне №1 «Центральный» оказались впервые. Внутреннее оформление здания оставило у них неизгладимое впечатление.





«В Русском музее я был в детстве, когда наш класс занял призовое место в конкурсе по сбору макулатуры, и нам, пятиклассникам, подарили почетную поездку в Северную столицу», — рассказал мужчина.





Жена отметила, что неоднократно посещала Русский музей. По ее словам, он является воплощением истории страны и символом высокой культуры. Саму выставку она назвала отличной идеей.





Супругам подарили памятные сувениры от главной выставки страны: билеты на каток, посещение музейного города ВДНХ, состоящего из более чем 30 объектов, и билеты в тематический парк аттракционов «Орион».





Выставка привлекает множество посетителей пожилого возраста, которые с удовольствием пользуются правом бесплатного входа.





К новогодним праздникам организаторы выставки подготовили сюрприз для пожилых посетителей: с 20 декабря они могут бесплатно посещать экспозицию Государственного Русского музея в любой день ее работы. Для получения льготного билета необходимо лишь обратиться в кассу и подтвердить свой статус пенсионера.





6 сентября 2025 года для москвичей и гостей столицы начала работу выставка «Образ Москвы в русском искусстве из собрания Государственного Русского музея». Посетители могут ознакомиться с 115 произведениями живописи и скульптуры, которые отражают облик столицы. На выставке представлены как старинные иконы, так и картины известных художников XIX века. Особое внимание привлекает цикл Жерара Делабарта с видами Москвы XVIII века, а также работы мастеров второй половины ХХ столетия. Выставка вызвала большой интерес благодаря возможности увидеть настоящие шедевры и открыть для себя новые аспекты города.





Для более глубокого погружения в экспозицию предлагается воспользоваться аудиогидом или принять участие в экскурсии. Также доступны различные образовательные мероприятия. Для юных посетителей организуются мастер-классы и квесты. Всю информацию о мероприятиях, связанных с выставкой, можно найти на официальном сайте ВДНХ.





Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» открыта для посетителей до 1 февраля 2026 года. Экспозицию можно посетить ежедневно, кроме понедельника. Часы работы: с 11:00 до 21:00. Вход на выставку закрывается в 20:00.





Выставка организована Государственным Русским музеем в честь дня рождения столицы. Проект реализован при поддержке правительства Москвы, департамента культуры города и ВДНХ.