Зеленский заявил, что Украина не будет проводить выборы на утраченных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не будет проводить выборы на территориях, которые вошли в состав России. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии.





«На неконтролируемых Украиной территориях <...> не могут проводиться выборы, потому что понятно, как они будут проводиться», — сказал Зеленский.





Он признал сложности с голосованием для украинцев за рубежом и отметил, что МИД работает над созданием необходимой инфраструктуры.





Днем ранее, во время прямой линии, президент России Владимир Путин не исключал возможности прекращения ударов в день выборов на Украине, но потребовал обеспечить право голоса для миллионов украинцев, проживающих в РФ.