Путин заявил, что Россия готова воздержаться от ударов вглубь Украины во время выборов президента

Российская армия готова воздержаться от нанесения ударов вглубь Украины во время проведения там президентских выборов. Об этом на прямой линии сообщил президент России Владимир Путин.





«Сейчас скажу вещь, которая, может, прозвучит неожиданно: мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность выборов на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», — заявил глава государства.





Он добавил: если киевские власти хотят использовать проведение выборов президента исключительно для того, чтобы остановить продвижение российских войск, то это неправильный выбор.





Президент подчеркнул, что без выборов власть на Украине окажется нелегитимной. Он также отметил, что граждане Украины, находящиеся в России, должны иметь возможность голосовать там, где они проживают.