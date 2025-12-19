СВО, Украина, экономика и личное: Владимир Путин подвел итоги года

В Москве завершилась прямая линия с участием Владимира Путина. В этом году она длилась 4 часа 27 минут. Президент каждый год проводит подобные встречи с гражданами и журналистами. Впервые он организовал пресс-конференцию и прямую линию в 2001 году. В 2023-м эти мероприятия были объединены в один формат.





В этом году Путин отвечал на вопросы, касающиеся специальной военной операции, переговоров с Украиной, отношений с США и экономической ситуации в России. Подробности — в материале Daily Storm.





Вопрос войны и мира





Президент заявил, что Россия готова к миру, но на своих условиях. Инициатива на фронте, по его словам, полностью у российских войск, которые наступают по всей линии соприкосновения. Освобождены Северск, Красный Лиман (50%), Константиновка (50%), Красноармейск. Взятие этих городов открывает путь к главному укрепрайону: агломерации Славянск — Краматорск — Константиновка. У противника, по словам Путина, исчерпаны стратегические резервы.





Сейчас, по словам политика, в зоне спецоперации находятся 700 тысяч человек.





Выборы на Украине





В случае, если украинские власти решат провести выборы президента, Россия готова воздержаться от нанесения ударов вглубь страны на этот период. По словам Путина, проживающие в РФ украинцы также должны получить право проголосовать.





Экономика и налоги





Как рассказал глава государства, рост ВВП за год — 1%, за три года — 9,7%. Инфляция снижается до 5,7-5,8%. Безработица — рекордно низкая (2,2%). Бюджет сбалансирован, госдолг низкий (17,7%).





Повышение налогов (НДС) необходимо для сбалансированности бюджета, отметил Путин. Главная цель — в перспективе снизить налоговое бремя. Производственный бизнес не должен пострадать, вопрос будет проработан с правительством. Такое обещание президент дал бизнесмену, владеющему пекарней, который позвонил на прямую линию.





Российские активы





Попытки Запада изъять российские активы Путин назвал «грабежом», который подорвет доверие к мировой финансовой системе и может иметь тяжелые юридические последствия для инициаторов.





Армия, герои и поддержка семей





У президента также спросили, какова ситуация с беспилотниками, как государство поддерживает участников СВО и их семьи. Глава государства отметил, что Россия стала мировым лидером по количеству дронов, но признал недостаток тяжелых моделей. Он уточнил, что развитие этого направления является приоритетом для властей.





Также во время прямой линии было объявлено о готовности присвоить бригаде «Ветераны» звание «Гвардейская». Именно эта бригада участвовала в известной операции «Поток» в Судже.





Отвечая на вопрос жительницы Новосибирской области, президент признал проблемы с задержками выплат и поиском пропавших без вести. Даны поручения ускорить работу и усилить контроль. Спустя некоторое время после обращения женщины Следственный комитет возбудил уголовное дело.





Наука, технологии и молодежь





На линии также обсуждались вопросы отечественных технологий. Успешный пример — запуск в Новосибирске уникального синхротрона СКИФ (полностью российская разработка). Для закрепления кадров, как выяснилось, нужны современная лабораторная база, достойные зарплаты, жилье, долгосрочные гранты и ясные горизонты исследований. Также Путин отметил тенденцию возвращения ученых из-за рубежа.





Социальная сфера и регионы





С 1 января 2025 вводятся новые меры: возврат 7% из 13% НДФЛ малообеспеченным семьям с детьми. Путин пообещал, что при росте зарплат льготы сокращаться не будут.





Также были рассмотрены конкретные проблемы в регионах (дорога в Коми, связь для диабетиков в прифронтовом Белгороде, компенсации за второе разрушенное жилье). По каждому случаю будут даны поручения правительству проработать решение проблем.





Внешняя политика и союзники





Владимир Путин высказался и об отношениях с другими странами, в том числе с Белоруссией. По его словам, безопасность Союзного государства обеспечена, включая размещение тактического ядерного оружия и группировки войск. Действия стран НАТО на границах союза получат адекватный ответ, отметил глава государства.





США и безопасность в Европе: Россия не отвергает мирные инициативы президента США Дональда Трампа и готова к переговорам. Главное требование — устранение первопричин конфликта, в том числе создание новой системы европейской безопасности, которая учитывала бы интересы России и выполняла бы данные ранее обещания о нерасширении НАТО.





Личные вопросы





В ходе прямой линии президент также ответил на ряд личных и философских вопросов. На вопрос о самом главном для 13-летнего мальчика он коротко ответил: «Любить маму». Глава государства также заявил, что для него лично Родина начинается с родителей.





Отвечая на другие вопросы, Путин подтвердил, что верит в любовь с первого взгляда, а на вопрос, влюблен ли он сам, ответил положительно. В перерыве между вопросами он с юмором отреагировал на новость о помолвке журналиста Кирилла Бажанова, который сделал предложение своей девушке в прямом эфире.





Говоря о будущем страны, президент выразил надежду, что через 200 лет Россия станет высокообразованной и высокотехнологичной державой, способной решать ключевые задачи в экономике, здравоохранении и социальной сфере.