Обвиняемый в убийстве и изнасиловании военный Кострикин покончил с собой в белгородском СИЗО

Обвиняемый в убийстве и изнасиловании в поселке Новая Таволжанка Белгородской области бывший военнослужащий Алексей Кострикин покончил с собой в следственном изоляторе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.





«19 декабря 2025 года в СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области обвиняемый Алексей Кострикин совершил акт суицида. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники дежурной смены учреждения, а также была вызвана бригада скорой помощи. Реанимационные мероприятия результата не принесли, врачами скорой помощи была констатирована смерть обвиняемого», — говорится в официальном комментарии.





На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, признаков насильственной смерти не обнаружено. Материалы проверки будут направлены в следственные органы.





По версии обвинения, в октябре Кострикин в Новой Таволжанке убил хозяина дома, изнасиловал его жену, а также подозревался в убийстве другого местного жителя.





После совершенных преступлений он сбежал. Его искали несколько дней и задержали 5 ноября.