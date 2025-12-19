Слуцкий поддержал решение Путина исправить ситуацию, когда семьи из-за 100 рублей теряют льготы

Депутат Государственной думы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал прозвучавшую на прямой линии с президентом историю семьи из села Абалак Тюменской области. Семья, ожидающая седьмого ребенка, из-за превышения дохода всего на 100 рублей оказалась на грани потери льгот.





Слуцкий назвал этот случай не частным, а «вопиющим примером системной несправедливости» и заявил, что с такими бюрократическими перегибами демографический кризис не преодолеть. Он полностью поддержал решение Владимира Путина исправить данную практику, отметив, что принцип, при котором растущий доход приводит к потере господдержки, является ошибочным и подлежит изменению.





«Что касается семьи из села Абалак, наши активисты навестят ее уже в ближайшее время, передадут детям подарки и просто подарят ощущение праздника», — добавил депутат.





Ранее ЛДПР уже выступала с инициативой отменить критерии нуждаемости для получения пособий многодетными семьями. Сегодня, по словам Слуцкого, из 2,65 миллиона многодетных семей в России лишь 35% получают пособия.





