Три человека погибли, еще 15 пострадали в результате отравления в подмосковном пансионате для престарелых

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления в частном пансионате в подмосковном Видном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.





По данным следствия, в результате трое человек скончались, еще 15 были госпитализированы с признаками отравления. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Следователи и криминалисты совместно с сотрудниками Роспотребнадзора выехали на место происшествия для установления причин и всех обстоятельств. Точная причина смерти погибших будет определена по результатам судебно-медицинской экспертизы.





Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с массовым отравлением. В ведомстве добавили, что вечером 19 декабря с признаками отравления в медицинское учреждение были госпитализированы постояльцы учреждения в деревне Дроздово.





Прокуратура оценит действия лиц, ответственных за организацию питания в пансионате.