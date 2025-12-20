Представитель президента России Дмитриев отправился в Майами на переговоры по Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому взаимодействию с иностранными государствами Кирилл Дмитриев отправился в Майами для обсуждения урегулирования конфликта в Украине.





«На пути в Майами. Пока разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине, я вспомнил об этом видео со своей предыдущей поездки — свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи», — говорится в его сообщении в соцсети Х.





По информации портала Axios, Дмитриев планирует встречу со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. В связи с предстоящими переговорами президент Трамп объявил о своем намерении посетить Флориду.





Ранее в США прибыла и украинская делегация, которая уже провела переговоры с американской стороной. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что есть все шансы на то, что РФ и Украина придут к компромиссу уже на этой неделе.