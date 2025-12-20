Клинтон в джакузи и чек от Трампа: в США обнародовали новые материалы по делу Эпштейна

Минюст США обнародовал новый массив документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в секс-торговле. Около восьми тысяч отсканированных страниц включают личные фотографии из архивов Эпштейна, сделанные во время обысков его владений и путешествий.





Значительная часть материалов посвящена бывшему президенту США Биллу Клинтону. На снимках запечатлены их совместные поездки в Лондон, Азию и Африку, включая фотографию Клинтона в джакузи и в бассейне с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл. Лица некоторых молодых женщин на фото скрыты. В документах также присутствуют кадры с участием знаменитостей: Майкла Джексона, Мика Джаггера, Кевина Спейси и других.





Отдельный интерес представляет фотография, на которой Эпштейн держит в руках чек на 22,5 тысячи долларов, выписанный нынешним президентом США Дональдом Трампом. Обстоятельства передачи этого чека не раскрываются. В числе материалов есть и снимки из поездки Эпштейна и Максвелл в Москву и Санкт-Петербург в ноябре 2002 года, включая фото Максвелл с российскими военнослужащими.





После публикации Минюстом документов пресс-секретарь бывшего президента Клинтона Анхель Уренья заявил, что администрация действующего главы государства Трампа пытается отвлечь внимание от связей финансиста с нынешним президентом.





«Речь идет о том, чтобы оградить себя от того, что произойдет дальше, или от того, что они попытаются скрывать вечно», — написал Уренья в соцсети X.





По его словам, Белый дом месяцами скрывал файлы, а Трамп в опубликованных материалах упоминается лишь эпизодически. Представитель Клинтона отметил, что экс-президент разорвал отношения с Эпштейном задолго до раскрытия преступлений, в отличие от других лиц.





Ранее конгрессмены-демократы опубликовали электронное письмо Эпштейна, в котором тот утверждает, что Трамп обо всем знал.