«Мы сами разрушили»: глава ГУР Буданов раскрыл причины провала мобилизации на Украине
Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что страна сама разрушила свою мобилизационную кампанию. По его словам, ключевой ошибкой стала полностью проигранная информационная кампания.


«Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние [в этом вопросе] не так велико, как всем кажется», — передает его слова РБК. 


Он пояснил, что проблемы возникли из-за внутренних просчетов, иногда осознанных — из-за амбиций определенных лиц, а иногда необдуманных. Глава ГУР пояснил, что украинские власти сами разрушили мобилизацию в своей стране.


*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

