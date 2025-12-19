Новости
Новости 18+
St
Путин: В зоне СВО находятся 700 тысяч человек
18+
Большую часть защитников России составляют молодые люди undefined
Новости

Путин: В зоне СВО находятся 700 тысяч человек

Большую часть защитников России составляют молодые люди

Сейчас в зоне специальной военной операции находятся порядка 700 тысяч человек. Об этом во время прямой линии сообщил президент России Владимир Путин.


«Мы живем в условиях проведения специальной военной операции. У нас 700 тысяч человек в зоне СВО. В основном это достаточно молодые люди», — сказал глава государства.


Президенту задали вопрос о поколении 90-х, которое иногда называют «потерянным» для страны. Владимир Путин выразил несогласие с этим утверждением, считая его некорректным. 


Присутствовавший на мероприятии командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6 отдельной мотострелковой бригады Герой РФ Наран Очир-Горяев по просьбе Путина рассказал, что дети 90-х составляют сегодня основной костяк в зоне боевых действий. Он назвал их героями и призвал равняться на них.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#владимир путин #прямая линия #сво
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...