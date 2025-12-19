Путин: В зоне СВО находятся 700 тысяч человек

Сейчас в зоне специальной военной операции находятся порядка 700 тысяч человек. Об этом во время прямой линии сообщил президент России Владимир Путин.





«Мы живем в условиях проведения специальной военной операции. У нас 700 тысяч человек в зоне СВО. В основном это достаточно молодые люди», — сказал глава государства.





Президенту задали вопрос о поколении 90-х, которое иногда называют «потерянным» для страны. Владимир Путин выразил несогласие с этим утверждением, считая его некорректным.





Присутствовавший на мероприятии командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6 отдельной мотострелковой бригады Герой РФ Наран Очир-Горяев по просьбе Путина рассказал, что дети 90-х составляют сегодня основной костяк в зоне боевых действий. Он назвал их героями и призвал равняться на них.