Путин заявил, что гордится Москвой, и поблагодарил Собянина за ее развитие

Глава государства Владимир Путин на прямой линии заявил, что гордится Москвой, и поблагодарил мэра Сергея Собянина за ее развитие.





«Москвой мы все гордимся по праву. У Сергея Собянина многое получается», — сказал Путин.





Он указал на высокую загрузку дорог в часы пик. Но при этом, отметил президент, у команды градоначальника получается решать системно транспортные вопросы.





«Когда я езжу по Москве, то не значит, что всегда без мигалок. Иногда спокойно, в потоке. Конечно, поток сильный. Особенно в центре Москвы», — заявил президент.





«Нельзя почивать на лаврах. Сделано много, но надо продолжать», — заключил российский лидер.





Ранее, 18 декабря, Путин признался, что считает Москву очень красивым городом. Речь об этом зашла в беседе с семьей из ХМАО. Путин в рамках «Елки желаний» исполнил мечту пятилетнего Тимура, а затем по телефону лично поговорил с ребенком и его семьей.





Мама Тимура поделилась своими впечатлениями от столицы — Москву они посещают первый раз.





«Москва — красавица. Мы гордимся Москвой», — отреагировал Путин.