СК возбудил уголовное дело сразу после того, как Путин извинился перед вдовой участника СВО на прямой линии

После обращения вдовы погибшего военнослужащего к президенту России Владимиру Путину на прямой линии возбуждено уголовное дело о халатности в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.





По данным ведомства, вдова военнослужащего, погибшего в зоне СВО, в июле 2025-го подала документы на пенсию по потере кормильца, но выплата была назначена только 17 декабря. Как установило следствие, документы из районного военкомата поступили в областной лишь через два месяца, что привело к длительной задержке.





Дело возбуждено по статье о халатности. Расследование находится на контроле Главного военного следственного управления СК России.





Ранее на прямой линии с президентом вдова погибшего военнослужащего Кристина из Новосибирска рассказала, что с января 2024 года ее семья не получает пенсию по потере кормильца и они не имеют удостоверения членов семьи погибшего. Мать двоих детей спросила, можно ли ускорить назначение выплат.





Владимир Путин принес женщине соболезнования и извинения, признав проблемы во взаимодействии между Минобороны и социальными службами. Он пообещал взять ситуацию под личный контроль, чтобы семьи с детьми не сталкивались с такими трудностями.





Также президент отметил значительный прогресс в поиске пропавших без вести военнослужащих: благодаря созданию координирующего центра и специального реестра их количество удалось сократить вдвое.