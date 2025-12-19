Новости
СК возбудил уголовное дело сразу после того, как Путин извинился перед вдовой участника СВО на прямой линии
Женщине не выплачивают пенсию по потере кормильца undefined
После обращения вдовы погибшего военнослужащего к президенту России Владимиру Путину на прямой линии возбуждено уголовное дело о халатности в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.


По данным ведомства, вдова военнослужащего, погибшего в зоне СВО, в июле 2025-го подала документы на пенсию по потере кормильца, но выплата была назначена только 17 декабря. Как установило следствие, документы из районного военкомата поступили в областной лишь через два месяца, что привело к длительной задержке. 


Дело возбуждено по статье о халатности. Расследование находится на контроле Главного военного следственного управления СК России.


Ранее на прямой линии с президентом вдова погибшего военнослужащего Кристина из Новосибирска рассказала, что с января 2024 года ее семья не получает пенсию по потере кормильца и они не имеют удостоверения членов семьи погибшего. Мать двоих детей спросила, можно ли ускорить назначение выплат.


Владимир Путин принес женщине соболезнования и извинения, признав проблемы во взаимодействии между Минобороны и социальными службами. Он пообещал взять ситуацию под личный контроль, чтобы семьи с детьми не сталкивались с такими трудностями. 


Также президент отметил значительный прогресс в поиске пропавших без вести военнослужащих: благодаря созданию координирующего центра и специального реестра их количество удалось сократить вдвое.

