«Это непростые решения»: Путин заявил, что согласился на компромиссы Трампа по Украине на переговорах в Анкоридже

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва была готова принять «непростые решения» и согласилась на компромиссы по Украине, предложенные Соединенными Штатами. Об этом он сообщил во время прямой линии, отвечая на вопрос журналиста американского телеканала NBC.





«К нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны», — сказал российский лидер.





Он подчеркнул, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже стороны согласовали предложения и заявлять, что Россия их отвергает, — некорректно. Путин также отметил, что Трамп предпринимает искренние усилия для завершения конфликта на Украине.