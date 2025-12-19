Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о возможном искусственном происхождении кометы 3I/ATLAS, которая 19 декабря приблизится к Земле. Журналистка из Тюмени попросила президента поделиться секретной информацией, что же собой представляет это небесное тело.





«Я вам скажу, но это должно остаться между нами, это секретная информация. Это наше секретное оружие, мы будем применять его только в самом крайнем случае. Потому что мы против размещения оружия в космосе», — пошутил Путин.





После этого он заверил, что это всего лишь комета, которая находится под наблюдением российских ученых. 3I/ATLAS — действительно необычный объект, но это легко объясняется наукой.





«Комета из другой галактики, поэтому ведет себя не так, как кометы нашего галактического происхождения. Там другая оболочка. При приближении к Солнцу на ее поверхности происходят немножко другие процессы. В том числе в полевом хвосте, по-другому что-то выглядит. Она достаточно большая, где-то от двух до шести километров», — объяснил российский лидер.





Путин также поспешил успокоить россиян: комета не представляет никакой опасности. В противном случае он пообещал послать этот объект «к Юпитеру».





«Луна от нас находится на расстоянии 400 тысяч километров. А объект, о котором вы говорите, находится на расстоянии сотен миллионов километров. Не думаю, что он предоставляет для нас какую-то угрозу. Пошлем его к Юпитеру! И в начале следующего года комета покинет Солнечную систему», — заверил президент.





19 декабря комета 3I/ATLAS приблизится к Земле на наименьшее расстояние. В самой близкой точке траектории космическое тело от Земли будет отделять всего 270 миллионов километров. По прогнозам ученых, комета сейчас движется к окраине Солнечной системы и покинет ее в первой половине 2026 года.