Банк России снизил ключевую ставку до 16% годовых

Совет директоров Банка России 19 декабря снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.





В ЦБ отметили, что экономика возвращается к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились, хотя инфляционные ожидания в последние месяцы несколько возросли. Центробанк заявил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, она необходима для возвращения инфляции к цели в 4%.





По прогнозу Банка России, с учетом проводимого курса годовая инфляция снизится до 4,0-5,0% в 2026 году, а устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. По состоянию на 15 декабря годовая инфляция составила 5,8%, а по итогам 2025 года ожидается ниже 6%.