«Какая разница, когда под пулями»: У Путина спросили, какой шеврон он бы надел
Президент России Владимир Путин во время прямой линии не ответил на вопрос о том, какой шеврон он бы надел в год единения народов. Журналист из Якутии рассказал главе государства, что некоторые участники СВО носят шевроны с надписями «Я русский» и «Бог с нами».


«Какая разница, когда под пулями сидят, какого вероисповедания. Знаете, как шутят: если Господь есть, а я в этом не сомневаюсь, он не знает, что люди разделились на церкви. Нас объединяют общие традиционные ценности», — ответил президент.


Глава государства добавил, что власти будут прилагать все усилия для укрепления единства общества.

