«Там бабушек расстреливали!»: Путин рассказал историю из зоны СВО от командира, бравшего Северск

Президент России Владимир Путин во время прямой линии поделился подробностями расстрела людей на Украине, о которых ему рассказал командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады, Герой РФ Наран Очир-Горяев.





Президент уточнил, что диалог с военным состоялся во время их предыдущей встречи в Кремле. Тот рассказал Путину, что на Украине противник издевался над гражданским населением. В частности, ВСУ расстреливали бабушек, а также убивали людей коптерами.





«Он тогда сказал: «Мы когда посмотрели, что они творили с гражданским населением, у нас просто руки зачесались. Мы готовы идти дальше и добивать эту гадину», — процитировал Путин слова военачальника.





Во время прямой линии Наран Очир-Горяев постеснялся рассказывать эти подробности, так как впервые оказался при такой большой аудитории, предположил Путин.