«Он же артист»: Путин высказался о видео с Зеленским на фоне Купянска, освобожденного армией РФ
Президент назвал ролик украинского лидера постановочным undefined
Президент Владимир Путин прокомментировал видео с украинским лидером Владимиром Зеленским у стелы в Купянске, о взятии которого ранее сообщило Минобороны РФ. По мнению Путина, это постановочный ролик, а сам Зеленский в очередной раз показал себя талантливым актером.


«Он же артист. Талантливый. Я говорю без всякой иронии. Мы знаем это еще по его фильмам в прежние времена. Поэтому здесь ничего необычного нет. Говорят, что стела-то [в Купянске] сейчас совсем по-другому выглядит», — сказал Путин.


Он уточнил, что стела стоит примерно в километре от Купянска.


«Ну чего стоять на пороге! Заходи в дом, правильно?» — в шутку обратился российский лидер к украинскому политику.


Глава государства признался, что не знает, зачем Зеленский публикует такие фейки. «Что касается постановок и попыток вернуть территории любой ценой, как это делает Украина в Красноармейске, противник успехов не имеет», — указал Путин.


Он добавил, что ВСУ понесли очень серьезные потери, а резервов у них практически не осталось.

