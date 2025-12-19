Новости
Путин рассказал об успехах на СВО и сообщил о скором взятии Красного Лимана
Президент уточнил, что 50% города находится под контролем Вооруженных сил РФ undefined
Российские военные в скором времени возьмут под контроль город Красный Лиман. Об этом во время прямой линии сообщил президент России Владимир Путин. 


«Думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время», — сказал президент, отметив, что 50% города уже под контролем Российской армии.


Он указал, что российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения, «где-то быстрее, где-то медленнее». По словам Путина, стратегическая инициатива полностью перешла к ВС РФ, после того как противник был «вышиблен» с территории Курской области.


Президент также назвал взятие Красноармейска очень важным событием, отметив, что со взятием Северска открываются возможности для движения к Славянску, а город Димитров полностью окружен и на 50% контролируется российскими силами. Путин выразил уверенность, что до конца года Российская армия добьется новых успехов на фронте.


В то же время глава государства подчеркнул, что Москва готова и хочет завершить конфликт на Украине мирными средствами, однако не видит пока такой же готовности у Киева, особенно в вопросе обсуждения территориальных аспектов.

