Российские военные в скором времени возьмут под контроль город Красный Лиман. Об этом во время прямой линии сообщил президент России Владимир Путин.





«Думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время», — сказал президент, отметив, что 50% города уже под контролем Российской армии.





Он указал, что российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения, «где-то быстрее, где-то медленнее». По словам Путина, стратегическая инициатива полностью перешла к ВС РФ, после того как противник был «вышиблен» с территории Курской области.





Президент также назвал взятие Красноармейска очень важным событием, отметив, что со взятием Северска открываются возможности для движения к Славянску, а город Димитров полностью окружен и на 50% контролируется российскими силами. Путин выразил уверенность, что до конца года Российская армия добьется новых успехов на фронте.





В то же время глава государства подчеркнул, что Москва готова и хочет завершить конфликт на Украине мирными средствами, однако не видит пока такой же готовности у Киева, особенно в вопросе обсуждения территориальных аспектов.