В Израиле задержали россиянина по подозрению в шпионаже в пользу Ирана

Израильская служба общей безопасности (ШАБАК) и служба собственной безопасности Министерства обороны (МАЛМАБ) арестовали гражданина России, который делал фото инфраструктуры и судов в портах Израиля. Об этом сообщает Ynet, ссылаясь на заявления обеих служб.





По информации издания, речь идет о 30-летнем Виталии З., который работал в Израиле. По мнению силовиков, он выполнял съемку объектов по заданию иранских спецслужб. В начале декабря мужчину задержали. В ходе расследования выяснилось, что с октября 2025 года он поддерживал связь с сотрудником иранской разведки, тот представлялся Романом и утверждал, что проживает в России.





По указанию этого человека россиянин, выдавая себя за туриста, выполнял различные задания по фотографированию объектов инфраструктуры и судов в израильских портах, включая Эйлат и Хайфу. Задержанный попытался запечатлеть прибрежную зону в городе Герцлия, однако охранники вызвали полицию. Тогда он был освобожден после допроса и изъятия фотографий.





Мужчина фотографировал порт Ашдод, суда в порту Хайфы и делал съемку нефтеперерабатывающих заводов. Ему также было поручено сделать фотографии американского военного корабля типа АМ и израильского военного корабля «Дольфин».





По версии следствия, Виталий З. получал доход в виде криптовалюты. 4 декабря он поехал записывать видео на авиабазе Рамат-Давид, где его задержали сотрудники службы безопасности. Это случилось до того, как он успел отправить материалы заказчику.





Задержанный, как указывает следствие, осознавал, что куратор просит его фотографировать различные места в Израиле с целью шпионажа, это могло нанести вред стране. Тем не менее он продолжал выполнять задания.





По предварительным данным, гражданин РФ общался с иностранным куратором по двум телефонам, передавая ему материалы. В ходе этих разговоров он также обсуждал возможность ухода с основной работы для продолжения сотрудничества.