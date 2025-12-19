США приостанавливают розыгрыш грин-карт после стрельбы в Брауновском университете

Соединенные Штаты приостанавливают действие программы иммиграционной визы разнообразия (DV1), известной как лотерея грин-карт. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм в соцсети X.





Это решение было принято после того, как выяснилось, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете въехал в США по этой программе.





«По указанию президента США Дональда Трампа я немедленно приказываю USCIS приостановить DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы», — говорится в сообщении.





Она уточнила, что стрелок Клаудио Мануэль Невеш Валенте получил грин-карту через данную лотерею в 2017 году.





Напомним, стрельба произошла 14 декабря 2025 года возле инженерного корпуса университета во время выпускных экзаменов. По данным источников NBC News, в результате нападения погибли два человека, около 20 получили ранения. Позже 48-летнего подозреваемого нашли мертвым на складе. В 2000 году он сам был студентом-физиком в этом же учебном заведении.





Ранее Госдепартамент также выпустил новые рекомендации для консульских учреждений США по выдаче виз. В них прописано, что вероятность одобрения визовых заявлений может снизиться для страдающих диабетом, ожирением и рядом других заболеваний.