Политический крах Мерца и фон дер Ляйен: Евросоюз не смог согласовать изъятие российских активов

Страны ЕС не достигли согласия по вопросу экспроприации замороженных российских активов, однако Еврокомиссии поручено продолжить разработку необходимых для этого механизмов. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции.





Одновременно с этим лидеры ЕС утвердили финансирование Украины из общего бюджета на 90 миллиардов евро, что на 50 миллиардов меньше первоначально предлагавшегося «репарационного кредита» в 140 миллиардов. Фон дер Ляйен заявила, что для возвращения России ее активов теперь потребуется специальное решение саммита ЕС, одобренное квалифицированным большинством. Она также подчеркнула, что Брюссель не намерен возвращать эти средства, если Москва не заплатит репарации Киеву.





«До этого момента активы России должны оставаться замороженными. ЕС оставляет за собой право использовать их. Саммит поручил Еврокомиссии продолжать проработку этой возможности», — сказала глава ЕК.





Против намерения использовать активы РФ и против финансирования Украины за счет бюджета ЕС юридически выступили Венгрия, Чехия и Словакия. Венгерский премьер Виктор Орбан назвал такие траты потерей денег.





На решение ЕС уже отреагировали в России. Специальный представитель президента Кирилл Дмитриев оценил отказ от схемы использования российских активов как «крупную победу для права и здравого смысла».





«Если это правда, то отмена первоначально предложенной ЕС незаконной схемы использования российских международных резервов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС/евро/Euroclear», — написал он в соцсети X.





Между тем газета The New York Times назвала провал плана по «репарационному кредиту» политическим крахом для Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца. Именно они активно продвигали эту идею.