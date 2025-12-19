Жители Ростова-на-Дону остались без света из-за атаки БПЛА, а в Липецке обломки упали на дом

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на жилой дом в Липецке в результате атаки ВСУ. Об этом 19 декабря сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.





«Обломки БПЛА попали в один из жилых домов в Липецке. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.





Губернатор заявил, что на месте происшествия задействованы специалисты экстренных служб, опасности обрушения нет. Сейчас ведется эвакуация жителей.





Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Ростов-на-Дону, Таганрог, а также Куйбышевский, Матвеево-Курганский и Родионово-Несветайский районы Ростовской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.





«Города и районы Ростовской области этой ночью вновь подверглись воздушной атаке врага. В нескольких населенных пунктах повреждены гражданские объекты. В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома в Болгарстрое и промпотребители в Западной промзоне»,— говорится в его сообщении в Telegram.





Слюсарь добавил, что в Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова загорелась хозяйственная постройка. Пожарные быстро справились с огнем, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.





Из-за сбоя в работе линий электропередачи возникли проблемы с электроснабжением хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.





Глава Таганрога Светлана Камбулова также заявила, что в результате атаки украинских дронов в городе были повреждены четыре частных дома. По ее словам, никто не пострадал.





По данным Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Наибольшее количество воздушных целей было зафиксировано над регионами юга и запада России, а также над акваториями внутренних морей.





Основные удары пришлись на Ростовскую (36 БПЛА), Белгородскую (17 БПЛА) и Воронежскую области (15 БПЛА). Еще семь дронов было уничтожено над Каспийским морем, по шесть — над Самарской и Астраханской областями и пять — над Азовским морем. Единичные беспилотники сбиты над Курской областью и Краснодарским краем.