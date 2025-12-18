Новости
В Курской области выросло число нападений бродячих собак
За 11 месяцев 2025 года зарегистрировано 1377 случаев, а за весь прошлый год пострадали от атак псов 1328 человек Фото: Global Look Press / Сергей Петров
Число нападений бродячих собак в Курской области выросло по сравнению с прошлым годом. За 11 месяцев 2025 года было зарегистрировано 1377 случаев, а за весь прошлый год пострадали 1328 человек. Об этом Daily Storm рассказали в пресс-службе правительства Курской со ссылкой на данные Комитета ветеринарии.


ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в прежние места обитания) собак в приграничных районах в 2025 году «проводились частично из-за сложной оперативной обстановки», добавили в пресс-службе.


«В рамках ОСВВ в 2024 году проведены мероприятия в отношении 3,9 тысячи голов, за 11 месяцев текущего года — более 3,2 тысячи голов», — сообщили местные власти.


В пресс-службе отметили, что у регионального комитета ветеринарии нет данных о фактах поедания собаками тел погибших людей. 


Ранее военнослужащий в зоне проведения СВО заявлял Daily Storm, что некоторые оставленные домашние животные — причем не только собаки — от голода начинают поедать тела убитых. На эту проблему на территориях рядом с линией боевого соприкосновения также обращал внимание первый замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.


В марте 2025 года в СКР сообщили, что число нападений собак на людей в России с 2022 года выросло в 5,2 раза. В 2022 году было возбуждено 78 таких уголовных дел, в 2023 году – 185, в 2024 году — 408.

