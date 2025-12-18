Специалисты-ледовары круглосуточно следят за состоянием катка на ВДНХ

В пресс-службе ВДНХ рассказали о том, как готовят и поддерживают ледовое покрытие на одном из самых больших катков Москвы.





Готовить каток начинают за несколько месяцев до открытия. Сначала с помощью песчаной отсыпки создается ровная площадка, на которую выстилают так называемые айс-маты — полосы из гибких трубок, заполняемые жидким хладоносителем.





К ним подключаются специальные холодильные установки. Далее на поверхности из айс-матов намораживается лед толщиной примерно 10–12 сантиметров. После поверхность выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов.





Каток на ВДНХ принимает в будние дни в среднем более четырех тысяч посетителей в день, а в выходные их количество доходит и до 10 тысяч. Лед приходится восстанавливать и днем, и ночью. Днем для этой процедуры выделены часы технического перерыва с 15:00 до 17:00. Ночью восстановление проводят с 23:00 до открытия катка утром в 11:00. Также раз в неделю выделен специальный технический день для глубокой реставрации льда — это понедельник.





Лед восстанавливают как вручную, так и с помощью ледозаливочных комбайнов и бортоподрезных машин. Катки с искусственным льдом устойчивы к перепадам температур и могут использоваться при температуре от минус 25 до плюс 10 градусов.