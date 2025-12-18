Новости
«Это база»: в Госдуме поддержали закрытие обучения в МГПУ по непедагогическим специальностям
Студентов таких направлений переведут в другие вузы undefined
Решение правительства Москвы сконцентрировать ресурсы Московского государственного педагогического университета (МГПУ) на подготовке педагогов — абсолютно грамотное и взвешенное, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). 


«Педагогический университет должен готовить педагогов! В условиях острейшего кадрового дефицита в образовании это база», — сказал он РИА Новости.


Депутат подчеркнул, что студенты непрофильных специальностей не должны пострадать. 


«Они поступали в лидерский вуз и окончить должны вуз статусом никак не ниже», — отметил Чернышов. 


Ранее стало известно, что МГПУ закрывает обучение по непедагогическим направлениям, студенты перейдут в другие вузы. Речь идет о таких специальностях, как «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и «Дизайн». 


Главная цель нововведений — концентрация университета на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ, сообщили в учебном заведении.

