«Это база»: в Госдуме поддержали закрытие обучения в МГПУ по непедагогическим специальностям

Решение правительства Москвы сконцентрировать ресурсы Московского государственного педагогического университета (МГПУ) на подготовке педагогов — абсолютно грамотное и взвешенное, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).





«Педагогический университет должен готовить педагогов! В условиях острейшего кадрового дефицита в образовании это база», — сказал он РИА Новости.





Депутат подчеркнул, что студенты непрофильных специальностей не должны пострадать.





«Они поступали в лидерский вуз и окончить должны вуз статусом никак не ниже», — отметил Чернышов.





Ранее стало известно, что МГПУ закрывает обучение по непедагогическим направлениям, студенты перейдут в другие вузы. Речь идет о таких специальностях, как «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и «Дизайн».





Главная цель нововведений — концентрация университета на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ, сообщили в учебном заведении.