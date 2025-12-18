Новости
Лукашенко заявил, что «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
По его словам, комплекс находится в стране «со вчерашнего дня» undefined
Новейший ракетный комплекс «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его цитирует БелТА. 


«Первые позиции оборудованы ракетным комплексом «Орешник», он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство», — сказал Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания.


Ранее белорусский президент сообщал, что «Орешник» будет перемещаться между разными точками и при необходимости сможет нанести удар с заранее определенной позиции. 


Президент России Владимир Путин и его коллега Александр Лукашенко подписали в Минске договор о гарантиях безопасности в декабре 2024 года. Тогда российский лидер рассказывал, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 года.

