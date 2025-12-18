Лукашенко заявил, что «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии

Новейший ракетный комплекс «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его цитирует БелТА.





«Первые позиции оборудованы ракетным комплексом «Орешник», он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство», — сказал Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания.





Ранее белорусский президент сообщал, что «Орешник» будет перемещаться между разными точками и при необходимости сможет нанести удар с заранее определенной позиции.





Президент России Владимир Путин и его коллега Александр Лукашенко подписали в Минске договор о гарантиях безопасности в декабре 2024 года. Тогда российский лидер рассказывал, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 года.