Лауреатами конкурса «Московская реставрация» стали сразу пять павильонов ВДНХ

Пять павильонов ВДНХ стали лауреатами конкурса «Московская реставрация» в 2025 году. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Павильон Республика Карелия — единственный на ВДНХ с деревянными скульптурами, и один из четырех, в отделке которого используется деревянный декор. Он вошел в число лучших реставрационных работ.
Павильон «Химия» также среди лауреатов. Руководитель департамента культурного наследия обратил внимание на скульптурную группу над входом в этот павильон, на уникальные витражи, потолочные розетки и другие детали.
Емельянов заключил: очень рад что ВДНХ остается одной из главных реставрационных площадок в стране и продолжает радовать всех своими работами.