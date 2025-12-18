Новости
Лауреатами конкурса «Московская реставрация» стали сразу пять павильонов ВДНХ
Мастера уделяли особое внимание деталям Фото: Мосфото
Пять павильонов ВДНХ стали лауреатами конкурса «Московская реставрация» в 2025 году. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.


Павильон Республика Карелия — единственный на ВДНХ с деревянными скульптурами, и один из четырех, в отделке которого используется деревянный декор. Он вошел в число лучших реставрационных работ. 

Павильон «Химия» также среди лауреатов. Руководитель департамента культурного наследия обратил внимание на скульптурную группу над входом в этот павильон, на уникальные витражи, потолочные розетки и другие детали. 


Емельянов заключил: очень рад что ВДНХ остается одной из главных реставрационных площадок в стране и продолжает радовать всех своими работами. 

#москва #реставрация #вднх
